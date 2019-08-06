، نجاح أعمال تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أفواج الحجيج غادرت انطلاقًا من ميقات ذي الحليفة وألسنتهم تصدح بالتلبية للمولى

بإشراف مباشر، وبمتابعة مستمرة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، نجحت الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج بالمدينة المنورة اليوم في أعمال تفويج المتبقين من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد أن مكثوا الموسم الأول بالمدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة؛ إذ غادرت أفواج الحجيج انطلاقًا من ميقات ذي الحليفة وألسنتهم تصدح بالتلبية للمولى –عز وجل- بأن يمُنّ عليهم بأداء شعيرة الحج، وأن يجعلهم من المقبولين.

وحشدت مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج كامل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والآلية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وسط انتظام تام للحركة المرورية بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي وطريق الهجرة المؤدي لمكة المكرمة، وانتشار الفرق الأمنية والرقابية والخدمية على جنباته، وفي أماكن توقف الحافلات، بمنظومة عمل متكاملة، تتولى فيها التنسيق المباشر بين مختلف القطاعات لجنة الحج بالمدينة المنورة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج؛ وذلك للتنسيق والإشراف، ومتابعة مختلف الأعمال والمهام ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

وشهد ميقات ذي الحليفة اليوم توافد الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن للإحرام وعقد نية الحج؛ إذ اكتظت مواقف وساحات الميقات بحجاج بيت الله الحرام الذين يحرصون على زيارته، وأداء الصلاة فيه، والإحرام منه للحج، تكلؤهم عناية الله -عز وجل-، وتحفهم سلسلة متكاملة ومتميزة من الخدمات العظيمة والأعمال جليلة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – للحجيج كافة بمختلف جنسياتهم، تقدمها مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج، من خلال تنظيم دخول الحافلات لمواقف الميقات بانسيابية تامة تيسيرًا لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وتقدِّم الفِرق الطبية التابعة لوزارة الصحة بساحات الميقات خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع عدد من المطويات الصحية التوعوية للحجاج بمختلف اللغات، إضافة إلى مستلزمات صحية وعبوات سوائل تعقيم لليدين بشكل مجاني، إلى جانب ما تقدمه الجهات التعاونية والإرشادية من كتب توجيهية ودينية، تشرح نسك الحج بشكل ميسر بعدد من اللغات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن حمزة بالي لـ"واس": "نحمد الله سبحانه وتعالى على ما تحقق من نتائج هذا اليوم؛ إذ كان اليوم الموافق خمسة ذي الحجة هو ذروة المغادرة".

وأوضح أن المؤسسة الأهلية للأدلاء عملت منذ وقت مبكر مع الجهات ذات العلاقة واللجان العاملة في الحج على وضع خطة لمواجهة كثافة المغادرة لهذا اليوم وفق آلية لتسهيل وتقديم الخدمة لضيوف الرحمن، وذلك في إطار الجهود الكبيرة والإمكانات التي هيَّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الحجاج وزوار المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في وزارة الحج.

وأضاف بأنه جرى اليوم تفويج أكثر من ٨٥ ألف حاج من المدينة المنورة من خلال محطة الميقات، ومحطة حجاج البر، تقلهم أكثر ٢٠٠٠ حافلة في طريقهم لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.