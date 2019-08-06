، انطلاق البرنامج الثقافي لسوق عكاظ بفعاليات تجمع بين الأصالة والمعاصرة ،

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تحت مظلة "موسم الطائف مصيف العرب" تنطلق فعاليات البرنامج الثقافي لـ"سوق عكاظ 13" للعام 1440هـ بالعديد من المشاركات المرتبطة بأصالة سوق عكاظ، الذي يعتبر منبرًا عربيًّا أصيلاً، جمع على أرضه المثقفين والشعراء منذ مئات السنين، ولا يزال لليوم ملتقى للمثقفين والأدباء والشعراء العرب.
الفعاليات التي تستمر سبعة أيام، بداية من يوم الأربعاء 20/ 12/ 1440، وتختتم يوم الثلاثاء 26/ 12/ 1440، تحوي الكثير من الأنشطة والفعاليات، كالندوات الثقافية والأدبية، والأمسيات الشعرية التي تمتد لثلاث ساعات، من بينها ندوات عن فيلسوف الشعراء أبي العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة.. التحول والمضمون، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان.
ويضاف إلى ذلك ريادة الأعمال.. واقع وتحديات، والقيم الإعلامية في العصر الجديد، واللغة العربية في آسيا الوسطى، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، والدراما السعودية.. تجارب وشهادات، واقتصاديات الفنون، والعمل التطوعي.. عطاء وانتماء، إضافة للمداخلات التي تثري الحضور والمشاركين، والأمسيات الشعرية المتعددة التي سيشهدها البرنامج الثقافي.
وقد تم الحرص على المزج بين التنوع والأصالة في اختيار الجلسات؛ لتجمع خلال أسبوع بين الأصالة والمعاصرة والمواضيع الأدبية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية؛ ليكون سوق عكاظ للعام الثالث عشر على التوالي منبرًا إعلاميًّا ومقصدًا للمثقفين والعرب.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 10:27 PM
تحت مظلة "موسم الطائف مصيف العرب".. وتستمر سبعة أيامانطلاق البرنامج الثقافي لسوق عكاظ بفعاليات تجمع بين الأصالة والمعاصرة
تحت مظلة "موسم الطائف مصيف العرب" تنطلق فعاليات البرنامج الثقافي لـ"سوق عكاظ 13" للعام 1440هـ بالعديد من المشاركات المرتبطة بأصالة سوق عكاظ، الذي يعتبر منبرًا عربيًّا أصيلاً، جمع على أرضه المثقفين والشعراء منذ مئات السنين، ولا يزال لليوم ملتقى للمثقفين والأدباء والشعراء العرب.
الفعاليات التي تستمر سبعة أيام، بداية من يوم الأربعاء 20/ 12/ 1440، وتختتم يوم الثلاثاء 26/ 12/ 1440، تحوي الكثير من الأنشطة والفعاليات، كالندوات الثقافية والأدبية، والأمسيات الشعرية التي تمتد لثلاث ساعات، من بينها ندوات عن فيلسوف الشعراء أبي العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة.. التحول والمضمون، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان.
ويضاف إلى ذلك ريادة الأعمال.. واقع وتحديات، والقيم الإعلامية في العصر الجديد، واللغة العربية في آسيا الوسطى، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، والدراما السعودية.. تجارب وشهادات، واقتصاديات الفنون، والعمل التطوعي.. عطاء وانتماء، إضافة للمداخلات التي تثري الحضور والمشاركين، والأمسيات الشعرية المتعددة التي سيشهدها البرنامج الثقافي.
وقد تم الحرص على المزج بين التنوع والأصالة في اختيار الجلسات؛ لتجمع خلال أسبوع بين الأصالة والمعاصرة والمواضيع الأدبية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية؛ ليكون سوق عكاظ للعام الثالث عشر على التوالي منبرًا إعلاميًّا ومقصدًا للمثقفين والعرب.
، انطلاق البرنامج الثقافي لسوق عكاظ بفعاليات تجمع بين الأصالة والمعاصرة ،
المصدر : الخليج 365
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