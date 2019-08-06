، "أمطار جازان" تقطع الكهرباء وتجرف "مركبة بمسلة" وتقتحم المنازل ،

محمد بن مسعود - الدمام - البحث ما زال جاريًا عن مفقودين

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان، اليوم، وشملت محافظة أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا وهروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وأبو عريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد ومدينة جازان، بانقطاع التيار وقطع بعض الطرق وجرف مركبة، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين.

وسالت على إثرها كل من وادي جورا ووادي هراين بمحافظة الدائر سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي، ووادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي، ووادي مشرف ووادي جازان سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية.

وأشار إلى أن الأمطار والسيول كانت من الخفيفة إلى الغزيرة، وكانت السيول تجري في مجراها الطبيعي.

وبين أنه نتج عنها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، بالإضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى عددٍ من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، والتماس عددٍ من عدادات الكهرباء، وانقطاع عدة طرق بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين.

وحذر "القحطاني" المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، لا سمح الله، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.

وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.