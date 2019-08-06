المخيمات في منى وعرفات جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله

اعلن مستشار وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، حاتم حسن قاضي، عن كافة الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الحج لاستقبال الحجاج للموسم الحالي داخل المملكة.

كما أضاف خلال مداخلة هاتفية له في القناة الفضائية تن، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحجاج يستعدون خلال الأيام القادمة لأداء رحلة المشاعر المقدسة، وأن ذلك الأمر يتطلب جاهزية كافية من المخيمات في منى وعرفات لاستقبال اكثر من 2 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم، كما أن المخيمات في منى وعرفات جاهزة تمام التجهيز، وهي الآن على أتم الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وأن منى اصبحت مدينة متكاملة الخدمات.