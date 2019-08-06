"توكلنا على الله".. رحلة الحج بالسيارات القديمة قصة تستحق ان تروى وبالصور

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أحدثت السيارات في حقبة الخمسينيات والستينيات الميلادية منعطفاً في عالم المواصلات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وغيرها من الأقطار، واشتهرت في ذلك الوقت موديلات 1948، 1951، 1966م لعدد من الماركات المشهورة آنذاك، وكان لها نصيب وافر في نقل الحجاج، فمن رحلة السير على الأقدام والأبل، إلى وسيلة عُدت حينذاك متطورة، اختصرت بعضاً من الوقت، وفيما بعد انتشرت وكثر استخدامها ووضعت لها القوانين.

ووثقت الروايات لعدد من كبار السن قصة "رحلة الحج"، عبر هذه المركبات التي خلت كنتيجة لبداية تصنيعها عالمياً من وسائل الراحة أو السرعات العالية، إلا أن قوة الأداء ومتانة هيكلها أهّلها لأن تكون صامدة في حمل الأوزان، وقطع المسافات وتحمل وعورة الطرق آنذاك.

وأحدثت السيارات منعطفاً في عالم المواصلات خاصة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وغيرها من الأقطار، فمن رحلة السير على الأقدام والأبل، إلى وسيلة عُدت حينذاك متطورة، اختصرت بعضاً من الوقت، وفيما بعد انتشرت وكثر استخدامها ووضعت لها القوانين.

"الرحلة بالسيارات القديمة أشبه ما تكون بالرواية في فصولها.. تبدأ بالاستعداد والتجهيز من قبل سائق السيارة فبخبرته الميكانيكية وهي ميزة اقترنت بالسائقين قديماً، يباشر فحص السيارة وعمل الإصلاحات اللازمة.

وما أن يحل موعد السفر يجتمع الحجاج مصطحبين أمتعتهم وعادة تكون شاملة للوازم وأدوات المعيشة، حينها يبدأ الجميع وبتوجيه من السائق ومعاونه بتحميل الأمتعة التي توضع في سلة علوية أو في صندوق السيارة حسب نوعها ،فيما يتوزع الركاب بشكل يحافظ على خصوصية المرافقين بالحملة وخاصة كبار السن والنساء.

Advertisements

"توكلنا على الله" دعوة ألفتها الألسن لحظة الانطلاق، حينها يدير "السائق" مفتاح التشغيل فيعلو صوت هدير المحرك، لتنطلق المركبة متوجهة نحو مكة المكرمة، رحلة تستغرق عدة أيام يقطع الركب خلالها كثبان الرمال، نزولاً بقيعان الوديان، وصعوداً لقمم التلال والجبال، الجميع هنا يد واحدة فما أن يحل بالسيارة عطل أو تعثر جراء طبيعة الأرض يهب المسافرون في تقديم العون والمساعدة.

الرحلة وإن طال أمدها -وفقاً لمعطيات وسائل العصر الحديث- ووعثاؤها تتسم بكون الجميع أسرة واحدة، في حلهم وترحالهم، فعندما يحين وقت الطعام وهو ما يتكفل بتأمينه السائق عادة، يقوم الطباخ بإعداده في مقابل إعفائه من رسوم تكلفة الرحلة، وهذا عُرف درج عليه أصحاب السيارات إلى جانب توفير القهوة والشاي.

مشقة السفر وما يتخللها من مواقف وصعوبات، تبدأ بالانجلاء لحظة الوصول إلى الميقات عندما يتوقف الركاب للإحرام وعقد النية، ويؤمن السائق الماء في أوعية ذات حجم كبير "براميل" ليستفيد منها المسافرون عند الاغتسال والوضوء وعلى امتداد طريق السفر في الشرب وإعداد الوجبات.

ولا يفوق الوصف إلا تباشير دنو زمن الرحلة من الانتهاء ، فما أن تشاهد منارات المسجد الحرام وتقترب المسافة، الكل يكبر ويهلل ابتهاجاً بالوصول إلى نقطة المقصد، شوقاً لإتمام الركن الخامس الذي بقضائه تنطوي صفحة من العناء.