شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع وتحدد الموعد الأخير لانتهاء الحرب في اليمن ومسئول بارز يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول سعودي بارز، عن المدة التي حددتها بلاده لانهاء الحرب في اليمن.

وقال المسؤول السعودي لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن: السعودية لا تريد أن تنجر لفترة أطول في حرب اليمن.

وأوضح المسؤول أن السعودية لا تريد أن تظهر ضعيفة أو أنها تضررت في خضم التوتر مع إيران.

وتقود السعودية قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منذ مارس 2015.

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