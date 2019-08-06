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أخر ( تحديث ) تغير طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم )

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء، تحسن طفيف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وكانت نشرة أسعار الصرف مساء الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2019م، على النحو التالي:

 

 

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العملة الأجنبية سعر الشراء في عدن مقابل الريال سعر البيع في عدن مقابل الريال سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال سعر البيع في صنعاء مقابل الريال
الدولار الأمريكي 570 575 569 574
الريال السعودي 149.5 151 149 151
الدرهم الإماراتي 151 153 150 152
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