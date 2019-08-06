شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) تغير طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء، تحسن طفيف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وكانت نشرة أسعار الصرف مساء الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2019م، على النحو التالي: Advertisements العملة الأجنبية سعر الشراء في عدن مقابل الريال سعر البيع في عدن مقابل الريال سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال سعر البيع في صنعاء مقابل الريال الدولار الأمريكي 570 575 569 574 الريال السعودي 149.5 151 149 151 الدرهم الإماراتي 151 153 150 152

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