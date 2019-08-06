تمت بنجاح.. “سار” تعلن الانتهاء من التشغيل التجريبي لقطار المشاعر

أعلن مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، المهندس موسى الزهراني، جاهزية قطار المشاعر المقدسة لنقل ضيوف الرحمن بعد إنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من جاهزية جميع القطارات. وقال الزهراني، في تصريحات، اليوم، إن “سار” تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة، بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج الرؤية السعودية الطموحة 2030. وأضاف: “نعمل على توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لضيوف الرحمن لتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة”.

وأوضح المهندس “الزهراني”، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، نفذت أكثر من 20 فرضية للتأكد من جاهزية القطار وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1440هـ. ولفت مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة، إلى أن فريق المشروع، ومن ضمن استعداداته التشغيلية، وضع عشرات السيناريوهات للتعامل مع أي حالات طارئة لا سمح الله بالتنسيق مع كل الجهات المعنية. وقال إن “سار” بدأت منذ تكليفها بالمشروع بالعمل بشكل مكثف لضمان جاهزية القطارات، مبينًا أن التشغيل التجريبي وبحسب الخطة المعتمدة انتهي منه بنجاح، للتأكد من جاهزية جميع أجزاء المشروع والعاملين عليه. يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أسند في مايو الماضي (2019) عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”. يذكر أن شركة “سار” تقدم خلال موسم حج 1440هـ، خدماتها لضيوف الرحمن، عبر قطار الحرمين السريع، وقطار المشاعر المقدسة.