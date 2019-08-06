للحد من ظاهرة ضياع الحجاج.. إصدار خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة

نشرت هيئة تطوير مكة المكرمة خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة (عرفات، ومنى، ومزدلفة)، تمكن الحجاج من معرفة أفضل الطرق نحو وجهاتهم وتجنب الزحام. وتتضمن الخرائط التفاعلية تفاصيل عن مناطق المخيمات، وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة، ومحطات القطار، ومواقف السيارات، وتوضح الحدود الشرعية للمشاعر.

وتهدف الخرائط التفاعلية إلى الحد من ظاهرة ضياع الحجاج، وتعريفهم بمعالم المشاعر وأماكن الخدمات العامة والمخيمات. ويمكن تحميل الخرائط التفاعلية للمشاعر من خلال هذا الـــرابـــط .