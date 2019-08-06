شاهد.. أسر مكية تستضيف ضيوف الرحمن بمنازلها

استقبل عدد من الأسر المكية بحي العتيبية، ضيوف الرحمن في منازلهم، وبين أسرهم؛ احتفاءً بهم وإزالة لمظاهر الغربة عنهم، في خطوة رائدة تعيد الوفادة المكية إلى الأذهان، وتدخل السرور على الحجاج، وتعبّر عن عمق الإخوة الإسلامية، ضمن مبادرة “ضيف الرحمن في بيتي”.
ويشارك الأبناء والدهم في ضيافة الحجيج وإكرامهم لينالوا بذلك دعوة مجابة من وفد الله الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ومن جانبهم، أعرب الحجاج، عن بالغ فرحهم وسعادتهم بهذه المبادرات التي يقوم بها أهل مكة من أجل إدخال السرور عليهم، داعين الله، أن يجزل المثوبة للجميع، ويوفقهم لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة في ظل توفير المملكة حكومة وشعباً كل سبل الراحة والطمأنينة.
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