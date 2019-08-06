“الأرصاد”: هذه أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشرة بأعلى درجات الحرارة المسجّلة في المملكة اليوم الثلاثاء. وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، سجّل مرصد الدمام أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ46 درجة مئوية، بينما جاء بعده مرصد الأحساء مسجّلاً 45 درجة مئوية. وتساوى مرصدا الظهران والجبيل مع مرصد الأحساء من حيث أعلى درجة، حيث سجّلا 45 درجة مئوية، فيما سجّل مرصد الخرج 44 درجة مئوية.

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