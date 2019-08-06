مكة تستقبل أولى دفعات ضيوف برنامج خادم الحرمين من السودان

استقبلت مكة المكرمة، فجر اليوم الثلاثاء، 380 حاجًا وحاجة من جمهورية السودان، يُمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من «السودان» الشقيق وعددهم ألف حاج وحاجة من رجال الجيش الوطني السوداني وأسر وذوي شهداء القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب السوداني الشقيق.

وفور وصولهم لمقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورد وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات.