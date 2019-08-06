بالفيديو.. عواصف رعدية وسيول وبرد على جازان

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا حمل اللون الأحمر، بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تؤدي إلى سيول على منطقة جازان، إضافة إلى أمطار رعدية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وأشارت الأرصاد –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أن تأثيرات الحالة الجوية السابقة، تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل «أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب».

ونشرت الأرصاد صورة لرادار جازان توضح السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المنطقة والتي تهطل منها أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتصحب بتيارات هابطة وزخات من البرد ويمتد تأثيرها إلى السواحل.

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كما وجهت الأرصاد تنبيهًا إلى منطقة نجران بسحب رعدية ممطرة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على «بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة».

من جانبها، وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق عصر اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة، وتحديدًا طريق شرورة- نجران وطريق شرورة – الرياض، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

كما وجهت أمن الطرق تنبيهًا لأهالي جازان بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف والأمطار الغزيرة الذي يشهده بعض الطرق بالمنطقة وتحديدًا الطريق الدولي، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

من جهة أخرى، أوضحت هيئة الأرصاد – عبر حسابها بموقع تويتر- أن أعلى درجات حرارة سُجِّلَت اليوم، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات كانت كالتالي: الدمام 46 درجة مئوية والأحساء والظهران والجبيل 45 درجة مئوية، والخرج 44 درجة مئوية.