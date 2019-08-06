حج / الندوة العالمية تستضيف (100) حاج من أمريكا اللاتينية



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

أكملت الندوة العالمية للشباب الإسلامي استعدادها لاستضافة 100 حاج من أمريكا اللاتينية لأداء حج هذا العام 1440 وذلك ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن .

ويشتمل برنامج الاستضافة على زيارة للمسجد النبوي ومسجد قباء وتسهيل أعمال ومناسك الحج للضيوف في المشاعر المقدسة إلى جانب زيارة العديد من المعالم التاريخية والمعارض الثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة كـ (معرض كسوة الكعبة – معرض عمارة الحرمين - معرض عمارة المسجد النبوي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - معرض القرآن الكريم – جبل أحد بالمدينة المنورة ) .

كما يشتمل البرنامج على إقامة العديد من المحاضرات العلمية لعدد من العلماء والدعاة البارزين بالمملكة الذين سيقومون بشرح شعائر الحج ومقاصده وأهدافه ودوره في توثيق عرى الوحدة بين المسلمين ويجيبون على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

الجدير بالذكر أن الحجاج المئة يمثلون دول " (البرازيل - المكسيك- فنزويلا- البيرو- كولمبيا) .

// انتهى //

21:39ت م

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