حج / مدير الأمن العام يتفقد قيادة إدارة وتنظيم المشاة بمشعر منى



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

أكد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أن خطط أمن الحج التي أعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا تسير وفق ما خطط لها خاصة أنها بنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل اتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجاً للتطوير والتحديث.

ونقل معاليه عقب جولته على قيادة إدارة وتنظيم المشاة بمشعر منى يرافقه عدداً من قيادات قوات أمن الحج تحيات سمو وزير الداخلية ، وتمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في أداء واجباتهم تجاه ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية الأدوار التي يقومون بها في خدمة الحجاج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية البذل والإخلاص في العمل واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى.

وتجول معاليه داخل ركن العمليات المشرف على إدارة وتنظيم المشاة، مستمعاً لشرح مفصل عن الخطط التنظيمية والإعدادية التي سيتم تنفيذها في حج هذا العام 1440 هـ.

وقدم عدد من قادة القيادة شرحاً مفصلاً عن خططهم التشغيلية والتنفيذية التي تكفل - بإذن الله - التسهيل على ضيوف الرحمن وتحد من الكثافات وتحويل المسارات.

وزار معالي مدير الأمن العام ، الإدارات الفرعية بقيادة تنظيم المشاة في طلعة صدقي الشمالية ومجر الكبش والشعبين في الطريق الرابع والخامس بمنى وطريق الملك فهد والنفق الجديد - ثم سوق العرب - وجسر الملك فيصل والجسر المظلل خروجاً من بوابة 70 على مثلث الملك فيصل، ثم التقى بمنسوبي إدارة وتنظيم المشاة واستمع إلى تطلعاتهم بنجاح حج هذا العام.

وعبر مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن المشحن عن سعادته بزيارة معالي مدير الأمن العام للوقوف عن كثب على مجمل الاستعداد والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى والإطلاع على مجمل الخطط التي تم اعتمادها وآليات تنفيذها إلى جانب رفع الروح المعنوية لجميع العاملين في هذه القيادة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود بالتوفيق والسداد للحفاظ على أمن وأمان ضيوف الرحمن.

// انتهى //

21:15ت م

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