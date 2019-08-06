حج / " الصحة " ترفع جاهزية مستشفياتها لمواجهة الإجهاد الحراري في الحج بمراوح الرذاذ



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

رفعت "الصحة" من جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الحج في المشاعر المقدسة، وجهزت أقساماً خاصة في مستشفيات المشاعر ومراكزها الصحية في منى وعرفات, ووفرت فيها عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

وبدأت "الصحة" منذ وقت مبكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنب الإجهاد الحراري من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة، وذلك بعدد من اللغات المختلفة، بالإضافة إلى وضع برامج توعوية لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم، وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

وكانت "الصحة" قد انتهت من تحديث جميع الأجهزة لخدمة الحجاج، كما نفذت عدداً من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وآلية علاجها وطرق نقلها.

// انتهى //

21:06ت م

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