السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة عسير

أبهـا 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات النماص وخميس مشيط وأحد رفيدة وبلقرن والمجاردة. كما شملت الأمطار متنزهات الحبلة والشعف وعقبة الصماء ومركز الماوين ببللحمر. جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد . Advertisements // انتهى // 20:37ت م 0289





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