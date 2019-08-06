

مأرب 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع (كساء فرحتكم فرحتنا 2) في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب.

وتم عقب التدشين توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 40 أسرة بواقع 110 أطفال و 35 يتيمًا و 50 نازحًا و 25 من الأشد فقرًا في محافظة مأرب.

ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

//انتهى//

20:36ت م

0287





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا 2 " في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.