

منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

تفقد قائد سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية اللواء الركن جميل بن جبريل الجعيد ، قوة الواجب من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية الخاصة المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ .

ورحب اللواء الجعيد بالمشاركين من القوات ، وقال :" إن تواجدنا اليوم بالحرم المكي وبالأراضي المقدسة يأتي لنيل شرف المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، حيث نال منسوبي سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية ثقة المسئولين بتولي هذه المهمة منذ عام (1436هـ) وحتى الآن حيث توالت - ولله الحمد - النجاحات كل عام.

وأكد أن هذا العام أعدت القوات البرية برامج تدريبية للوحدات إضافةً إلى ابتعاث مجموعة من الضباط والأفراد (لمعهد إدارة الحشود) وتسخير جميع الجهود وتذليل الصعوبات لاستمرار النجاح والتميز في هذه المهمة، داعيًا المشاريكين إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه ومعاملتهم والتخاطب كما يحثنا عليه ديننا الحنيف وولاة الأمر .

مما يذكر أنه تم تدريب وتجهيز قوة الواجب لمساندة قوات الأمن العام سواء في المسجد الحرام أوالمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل احترافية وانسانية.

// انتهى //

20:22ت م

0284





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / قائد سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية يتفقد قوة الواجب المشاركة في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.