في ساعات.. بورصة قطر تخسر المليارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت بورصة قطر على نحو حاد في تعاملات الإثنين، مدفوعة بتراجع شبه جماعي لمعظم المؤشرات المؤلفة منها، بقيادة من مؤشر جميع أسهم الاتصالات.

وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع إلى بيانات بورصة قطر اليوم، فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال نحو 4 ساعات "مدة تداول الجلسة"، نحو 24.3 مليار ريال (6.68 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع إغلاق تعاملات الأحد.

وأغلقت القيمة السوقية للشركات المدرجة (46 شركة)، بلغت 545.86 مليار ريال قطري (150 مليار دولار)، مقارنة مع إغلاق الأحد، البالغ .2 مليار ريال قطري (156.7 مليار دولار).

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 4.16% أو 431.20 نقطة، إلى 9924.87 نقطة، نزولا من إغلاق أمس الأحد البالغ 10.356 نقطة.

وبدأت الشركات المدرجة في بورصة قطر الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2019، مبينة أن تراجعات طرأت على عدد من الأرقام الرئيسية مثل الأرباح والإيرادات ورأس المال.

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وتراجع عدد من القطاعات الاقتصادية في السوق القطري، متأثرة بضعف البيئة الاستثمارية، وتراجعت الثقة بمؤشرات الاقتصاد المحلي، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.

وقاد مؤشر جميع أسهم الاتصالات، هبوط البورصة اليوم، إذ تراجع بنسبة بلغت 5.48%، بينما هبط مؤشر جميع أسهم التأمين بنسبة 5.45%، ومؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 5.28%.

وتراجعت في ختام الجلسة أسهم 34 شركة من أصل 45 تم التداول على أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 8 شركات مقابل استقرار أسهم 3 شركات دون تغيير من أصل 46 شركة مدرجة في البورصة.