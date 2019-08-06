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فيديو.. خدمة ضيوف الرحمن أولولية وشرف
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ترفع وزارة الداخلية شعار خدمة ضيوف الرحمن أولولية وشرف منذ عهد الملك المؤسس، وحتى يومنا، وسط جهود ملموسة وخط مدروسة على أعلى مستوى لضمان أمن وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك.
وليس فقط رجال الأمن هم من يرفعون هذا الشعار، بل إنه أصبح علامة موثقة عبر التاريخ تعبر عن المملكة بشعبها وأطيافها ورجالها، حيث كانت وما زالت خدمة الحاج أولوياتها، وترعاه بأمن وسكينة.
وتستعد قوات أمن الحج والمساندين لهم من كافة القطاعات العسكرية والجهات الحكومية والخدمية الأخرى لخدمة حجاج بيت الله الحرام لينعموا بالأمن والأمان ويؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة، وذلك في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام وتوفير كافة الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
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