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طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي خلال الحج

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2019-08-06

طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي خلال الحج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة طرق الوقاية من عدوى الجهاز التنفسي خلال الحج، مشددةً على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الهامة لضمان عدم حدوث ذلك.

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وشددت الصحة على ضرورة استخدام الأدوات النظيفة، وتجنب مخالطة المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، مع الاهتمام بنظافة اليدين، وتجنب ملامسة العين والأنف باليد.

وأكدت الصحة أهمية التواجد في الأماكن المفتوحة والسهلة، وتجنب الزحام قدر المستطاع.





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