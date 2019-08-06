2019-08-06

خسائر فصلية مفاجئة لبنك ساب بعد اندماجه مع الأول والعليان توضح

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) في أول نتائج فصلية بعد اندماجه مع البنك الأول خسارة، بقيمة 255 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 830 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا البنك تحقيقه للخسائر إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، بالإضافة إلى تسجيل 75 مليون ريال كمصاريف متعلقة بعملية التحول والتخطيط للاندماج.

وارتفع صافي دخل العمولات بنسبة 14% لتصل إلى 1.58 مليار ريال، فيما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بواقع ستين هللة للسهم.

وتفاعل سهم بنك ساب سلبًا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مع النتائج الفصلية المفاجئة، حيث تراجع بنسبة 3.4%، إلى 35.3 ريالًا، بحسب “العربية”.

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وقالت رئيسة مجلس إدارة بنك ساب لبنى سليمان العليان: إن النصف الأول من عام 2019 شهد الاندماج التاريخي لبنك ساب والبنك الأول مما يوحد مسيرة وإرث بنكين من أقدم البنوك في السعودية والذي تم قانونيًّا في 16 يونيو 2019.

وأضافت العليان في بيان تعليقًا على نتائج البنك في النصف الأول من 2019: أن زيادة حجم البنك وتعزيز دوره الرائد في السوق، ونموذج التشغيل الفعال المتبع، سيعزز من وضعنا الفريد كبنك دولي رائد في السعودية مما يمكننا من دعم رؤية المملكة 2030 الطموحة، إلى جانب الاستفادة من الفرص التي توفرها خطط نمو الاقتصاد الوطني.

وأكدت العليان أن عملية اندماج البنكين تسير حسب الخطة الموضوعة، ويركز مجلس الإدارة وفريق إدارة البنك على إتمام نجاح هذا المشروع، ومواصلة خلق قيمة للعملاء لتحقيق أهدافهم المالية.

وقالت: “يظل مركزنا المالي وقاعدة رأسمالنا قوية، وسنستمر في تنمية إمكانيات الإقراض ودعم عملائنا. ونتطلع إلى وضع مساهمينا وموظفينا وعملائنا والجهات التنظيمية في قلب الحدث من خلال إطلاعهم على آخر التطورات مع كل خطوة نطلق فيها الإمكانات الكاملة لرحلتنا المميزة”.

وأوضحت: “لقد عمل الكثير من الأشخاص لفترة طويلة وشاقة لتحقيق هذا الاندماج الناجح وجعله واقعًا ملموسًا”.