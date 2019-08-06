شكرا لقرائتكم ضبط 80 كيلو حشيش كانت في طريقها لميليشيا الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-06 ضبط 80 كيلو حشيش كانت في طريقها لميليشيا الحوثي متابعات الخليج 365 - واس ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وقال المسؤول الاعلامي في توجيه اللواء 13 مشاه النقيب حافظ مراد في تصريح لموقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني “إن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاه ضبطت 80 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر”.

وأوضح النقيب مراد “أن عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الامن تثبت للجميع ان ميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وافساد المجتمع وان اغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة”.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 80 كيلو حشيش كانت في طريقها لميليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.