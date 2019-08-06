الحجاج الصينيون يفرضون ثقافاتهم في الحج

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تلتقي العديد من الثقافات العالمية في موسم الحج، والذي يجمع ملايين البشر المسلمين من شتى بقاع الأرض، لأداء الفريضة المقدسة، والتي تحرص المملكة على تيسيرها على الحجيج بشكل عام.

ولا شك أن حوار الثقافات يخلق حالة من التناغم بين كافة المسلمين المشاركين في الحج، سواء كان ذلك من الناحية التنظيمية، أو تبادل الخبرات السابقة والثقافات المتعددة التي يحملها المسلمون من كافة أنحاء العالم.

وفي حوار الثقافات، حاول الحجاج الصينيون المسلمون، الموجودون حاليًا في المملكة لأداء فريضة الحج، تعليم بعض أوجه ثقافتهم للناس في مكة والمدينة.

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وخلال فترة إقامتهم في المملكة والتي تستمرّ لشهر تقريبًا، عكف الصينيون في الأيام الأولى من وصولهم على تعليم بعض الجُمل المستخدمة يوميًا في اللغة الصينية للموظفين والمسؤولين عن إرشادهم في رحلتهم.

وقام أكثر من 11000 مسلم من الصين برحلات إلى المملكة لأداء الحج، من بينهم الإيجور من مقاطعة شينجيانغ.

وقال فنج جين تشونج، وهو حاج من أورومتشي، لصحيفة جلوبال تايمز، إنه متحمّس لزيارة مكة والمدينة في المملكة للحج هذا العام.

وأضاف فنج لصحيفة جلوبال تايمز “كمسلم كان حُلمي أداء فريضة الحج، ولقد كنت قلقًا بشأن السفر؛ لأنني لم أذهب للخارج قط ولا يمكنني التحدث بالعربية”.