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صور.. 3 محافظات بعسير تشهد الأمطار الأكثر غزارة خلال عام
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني
شهدت محافظة خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة ومراكزها مساء اليوم أمطاراً غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب.
وكانت هذه الأمطار هي الأكثر غزارة على هذه المحافظات منذ بداية العام.
كما شهدت خروج الكثير من المواطنين والسياح للاستمتاع بالأجواء والطبيعة الخلابة بعد توقف الأمطار جعلها الله سقيا رحمة وأعم بها أرجاء البلاد.
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