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2019-08-06 وصول الفوج الأخير للحجاج ميناء جدة الإسلامي متابعات الخليج 365 - جدة استقبل ميناء جدة الإسلامي اليوم الفوج الأخير للحجاج القادمين بحراً وسط الفرحة غامرة وحفاوة الترحاب. Advertisements وسهّلت المملكة إجراءات الدخول بما يقلص ساعات انتظار الحجيج قبل انتقالهم إلى مكة لأداء مناسكهم. وزوّدت المملكة ميناء جدة الإسلامي بكوادر وطنية تعمل على مدار الساعة، خدمة لحجاج بيت الله الحرام. من جهة أخرى أعلنت الجوازات السعودية وصول 1.800.869 حجاج إلى المملكة حتى ظهر اليوم 5 ذي الحجة بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج، منهم 93792 حاجًا عبر البر، و1689827 حاجًا عبر الجو، و17250 حاجًا عبر البحر.









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