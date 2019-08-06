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استئناف حركة الملاحة بـ ميناء جدة الإسلامي
متابعات الخليج 365 - جدة
تم الإعلان عن استئناف الحركة الملاحية بـ ميناء جدة الإسلامي بعد انخفاض سرعة الرياح وتحسن مدى الرؤية الأفقية.
وكانت جدة شهدت انخفاضاً في مستوى الرؤية الأفقية تسبب في وقف الملاحة مؤقتاً بالميناء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تكون حالة الطقس خلال الساعات القادمة (غائماً جزئياً إلى غائم) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و (غائماً جزئياً) على المدينة المنورة و (غائماً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية) على جدة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.
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