شكرا لقرائتكم 5639 مبنى لاستيعاب 2.7 مليون حاج بمكة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-06 5639 مبنى لاستيعاب 2.7 مليون حاج بمكة والمدينة متابعات الخليج 365 - واس أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها , أن إجمالي عدد المباني المخصصة للحجاج ( فنادق ـ عمائر ـ شقق) في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 5639 مبنى بطاقة إستيعابية 2.778.660 حاجاً .

وأفادت الهيئة أن عدد المباني المخصصة للحجاج في مكة المكرمة بلغ 5020 مبنى بطاقة استيعابية 2.432.217 حاجاً , فيما بلغ عدد المباني المخصصة للحجاج في المدينة المنورة 619 مبنى بطاقة استيعابية بلغت 346.443 حاجاً .

يذكر أن المباني المخصصة للحجاج تعني أي وحدة سكنية ( فندق ـ عمارة ـ شقة ) مصنفة ومعتمدة لدى وزارة الحج وتقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ولا تشمل المخيمات والمباني في المشاعر المقدسة .









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5639 مبنى لاستيعاب 2.7 مليون حاج بمكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.