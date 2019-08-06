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2019-08-06 تطبيق ذكي لخرائط الحركة المرورية في الحج متابعات الخليج 365 - واس أطلقت قيادة أمن الحج لشؤون المرور تطبيق الخرائط الخاصة بالحركة المرورية لحج العام الحالي 1440هـ.

ويتضمن التطبيق معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية لحج العام الحالي، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجيج بواسطة الحافلات والسيارات الخاصة، والبيانات الصادرة من الأمن العام المتعلقة بنقل الحجاج ومخطط الحركة المرورية خلال موسم الحج.

ويُبرز تطبيق خرائط الحركة المرورية بالحج, الخدمات التي تقدمها قيادة أمن الحج لشؤون المرور بالحج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة, سعيا لتوفير سبل الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام, وكل ما يمكنهم من تأدية فريضتهم بكل يسر وسهولة.

ويُمكن التطبيق ضيوف الرحمن من تصفح وطباعة الخرائط التفاعلية الخاصة باتجاهات الحركة المرورية في مكة المكرمة وأثناء عمليات تصعيد ونفرة الحجيج من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة.









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