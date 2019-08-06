9 اجتماعات بقيادة الملحق الثقافي في أستراليا وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل

جدة - عمرو شويل الرياض -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

عقد الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، يرافقه مساعد الملحق للجودة والتطوير الدكتور ربيع هريدي وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل، 9 اجتماعات في مدينة نيوكاسل؛ وذلك استكمالًا لجولة الملحقية الثقافية لأهم المدن الأسترلية.

Advertisements

وكان من أهمها الاجتماع بمدير شرطة مدينة نيوكاسل وذلك لمناقشة كيفية حماية الطلبة داخل وخارج الحرم الجامعي ، وزيارة مدرسة جيزموند العامة والتي تضم أكبر عدد لأطفال المبتعثين حيث تم تكريمهم وتحفيزهم لمستقبلٍ واعد.

تلى ذلك الاجتماع بإدارة الطلبة الدولين ومعهد اللغة والسنة التحضيرية بجامعة نيوكاسل لمناقشة الخطط الدراسية للمبتعثين السعوديين وعدداً من الجوانب المهمة، كما قام سعادة الملحق والوفد المرافق بزيارة مستشفى جون هنتر ومركز الأبحاث التابع له HMRIبمدينة نيوكاسل والذي يعتبر من أهم وأكبر المستشفيات في قارة أستراليا لاحتوائه على كوادر ومختبرات طبية فريدة حيث كان في استقباله مدير الخدمات الطبية بالمستشفى وعدد من المناصب العليا، وبحث خلال الاجتماع سُبل التعاون بين الملحقية الثقافية والمستشفى من خلال إتاحة الفرصة للطلبة المبتعثين بالتدريب وإمكانية تأمين مقاعد طبية تدريبية مخصصة للطلبة والباحثين السعوديين مستقبلاً، وأختتمت زيارة الملحق بلقاء مفتوح وحفل خطابي مع الطلبة السعوديين حيث أجاب سعادة الملحق على كافة الإستفسارات ومناقشة الاقتراحات التي تهيئ طريق النجاح والتميز للمبتعث السعودي لتحقيق هدف الوطن المنشود في العودة والمساهمة في إكمال مسيرة الوطن نحو تحقيق الرؤية.

وفي ختام اللقاء عبر سعادة الملحق الثقافي عن شكره نيابة عن نفسه وعن أعضاء الملحقية الثقافية وجميع الطلبة السعوديين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما يولونه من اهتمام بالغ بأبنائهم وبناتهم المبتعثين في تسخير وتذليل كافة العقبات، كما أكد على نجاح كافة الاجتماعات والزيارات التي تمت بمدينة نيوكاسل والتي سترى نتائجها النور بإذن الله مُشدداً على أهمية تطوير وزيادة المعرفة وتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل.