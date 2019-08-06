النيابة توضح عقوبات المساس بإرادة موظفي الحج أو منعهم من أداء أعمالهم

جدة - عمرو شويل دعت النيابة العامة لتجنب المساس بإرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحاج، والمنطوي على استعمال القوة أوالعنف أوالتهديد، للحصول منه على أمر غير مشروع أولتُثْنِيه عن الأعمال المكلف بها نظاما.

وأوضحت عبر تغريدة على “تويتر”، بعض عقوبات مخالفة ذلك.