مدير الأمن العام: خطط أمن الحج بنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود

جدة - عمرو شويل محمد السويهري

أكد مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن خطط أمن الحج التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تسير وفق ما خطط لها، خاصة أنها بنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل اتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجا للتطوير والتحديث.

جاء ذلك أثناء جولته التي قام بها مساء اليوم الثلاثاء 1440/12/5هـ لقيادة إدارة وتنظيم المشاة بمشعر منى يرافقه عدد من قيادات قوات امن الحج وفي مستهل الجوله نقل معاليه لمنسوبي القيادة تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظة الله مؤكداً أهمية الأدوار التي يقومون بها لخدمة ضيوف الرحمن ومشدداً في الوقت نفسه على أهمية البذل والإخلاص بالعمل، واحتساب الأجر من الله.

عقب ذلك قام معاليه ومرافقيه بجولة تفقدية شملت زيارة ركن العمليات المشرف على إدارة وتنظيم المشاة واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط التنظيمية والإعدادية التي سيتم تنفيذها في حج هذا العام.

كما قدم عدد من قادة القيادة شرحا مفصلا عن خططهم التشغيليه والتنفيذية التي تكفل باذن الله التسهيل على ضيوف الرحمن وتحد من الكثافات وتحويل المسارات.

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عقب ذلك تجول بالإدارات الفرعية بقيادة تنظيم المشاة في طلعة صدقي الشمالية كذلك – مجر الكب والشعبين

في الطريق الرابع والخامس بمنى وطريق الملك فهد والنفق الجديد، ثم سوق العرب وجسر الملك فيصل والجسر المظلل، خروجاً من بوابة 70 على مثلث الملك فيصل.

و التقى مدير الأمن العام بمنسوبي إدارة وتنظيم المشاة واستمع الى تطلعاتهم وامنياتهم بنجاح حج هذا العام.

من جانبه، عبر مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن المشحن عن سعادته بهذه الجولة التي قام بها مدير الأمن العام وقال إنها تأتي من أجل الوقوف على مجمل الاستعداد والتجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى والاطلاع على مجمل الخطط التي تم اعتمادها وآليات تنفيذها كما وأنها تحمل الكثير من الفوائد التي نلمس أثرها في واقعنا العملي كونها أتت عن قائد محنك متمرس وفي وقت مناسب للاطمئنان على مستوى الجاهزيه ولرفع الروح المعنوية لكافة العاملين في هذه القيادة ، مبتهلا للعلي القدير ان يكلل الجهود للحفاظ على أمن وامان ضيوف الرحمن.