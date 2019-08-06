الان تتابع إدارات التعليم تدعوا المعلمين و المعلمات الجدد لترتيب رغباتهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي ‏دعت بعض إدارات التعليم في المناطق والمحافظات مثل الأحساء والطائف وعفيف،اليوم، المعلمين والمعلمات الجدد للدخول عبر ⁧نظام نور⁩ لترتيب رغباتهم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1440/12/5، وحتى يوم السبت 1440/12/9

فيما حددت تعليم الطائف يوم الخميس آخر موعد لإدخال الرغبات. Advertisements وهذه هي الطريقة المتبعة لإدخال الرغبات

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