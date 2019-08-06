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الان تتابع إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية بموسم الطائف والان مع التفاصيل
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تعظيمًا لموسم الحج
أعلنت اللجنة المنظمة موسم الطائف ٢٠١٩، أن جميع الفعاليات الموسيقية سيتم إيقافها اعتبارا من ٨ أغسطس وحتى ١٤ أغسطس.
وقالت عبر حسابها على “تويتر”: “عظيمًا لموسم الحج، وعظَمَة أيّامه حبّينا نقول لكم إن جميع الفعاليّات الموسيقية في موسم الطائف راح توقّف من 8 اغسطس حتى 14 أغسطس مع استمرار بقية الفعاليات الاخرى المتنوعة وكل عام وانتم بخير”.
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