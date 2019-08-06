الان تتابع إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية بموسم الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 51 دقيقة - 8:38 م, 6 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 تعظيمًا لموسم الحج أعلنت اللجنة المنظمة موسم الطائف ٢٠١٩، أن جميع الفعاليات الموسيقية سيتم إيقافها اعتبارا من ٨ أغسطس وحتى ١٤ أغسطس. وقالت عبر حسابها على “تويتر”: “عظيمًا لموسم الحج، وعظَمَة أيّامه حبّينا نقول لكم إن جميع الفعاليّات الموسيقية في ⁧موسم الطائف⁩ راح توقّف من 8 اغسطس حتى 14 أغسطس مع استمرار بقية الفعاليات الاخرى المتنوعة وكل عام وانتم بخير”.

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