شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «المؤسس»: كوادر طبية و92 متطوعاً ومتطوعة للمساندة في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوفدت جامعة الملك عبدالعزيز 92 متطوعاً ومتطوعة لمساندة قوات الأمن ووزارتي الحج والصحة، وجهّزت طواقم طبية من استشاريي وأخصائيي وفنيي تمريض، كما تم تجهيز عيادة طبية متكاملة بمشعر منى لخدمة الحجيج بموسم الحج للعام الحالي.

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وخصصت الجامعة قائمة مكونة من 60 طالباً وطالبة للعمل متطوعين مع وزارة الصحة، للمشاركة في تقديم خدمات طبية وتثقيفية وعلاجية والقيام بحملات للتبرع بالدم، وجهزت الجامعة مهبط طائرات الإخلاء الطبي بالمستشفى الجامعي للاستفادة منه في الحالات الطارئة، إلى جانب مشاركة العديد من الاستشاريين في إقامة ورش عمل وإشراف طبي بالتعاون مع وزارة الصحة، كما شملت مشاركة الجامعة في موسم حج العام الحالي تجهيز أسرة المستشفى الجامعي واستخدامها عند الحاجة لاسمح الله، كما أعلنت جاهزية أقسامه خاصة العناية المركزة والطوارئ لتقديم الخدمات والمساندة، إضافة إلى تشغيل العيادة الطبية وتجهيزها في مشعر منى لمدة أسبوع كامل من قبل طاقم طبي يتألف من استشاري طب أسرة وأخصائيين اثنين من العناية المركزة، و10 أطباء وطبيبات امتياز، إضافة إلى 6 ممرضات و6 طالبات من كلية التمريض بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

في حين تشارك كشافة الجامعة بفرقتين بإجمالي 32 طالباً بواقع 16 طالباً في موسم حج 1440، لمساندة قوات الأمن والقطاعات الحكومية الأخرى في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.

ويسهم كشافة جامعة الملك عبدالعزيز في تنظيم الحشود، وإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بدأت عشائر الكشافة مهامها بمسح منطقة منى من يوم 1 ذي الحجة حتى اليوم السابع للتعرف على أبرز مناطق المخيمات حتى يسهل عملية الإرشاد، في حين تبدأ عملية الإرشاد بمراكز وزارة الحج من ليلة 8 حتى ختام موسم الحج يوم 13 ذي الحجة.