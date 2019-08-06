شكرا لقرائتكم الخبر: إطلاق "سقيا وظلال" لتوزيع 8000 عبوة مياه على العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخبر – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 15:40

أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة "سقيا وظلال" لتوزيع المياه الباردة والمظلات على العمال وأفراد المجتمع في الشوارع وعدد من المواقع، وذلك انسجاماً مع مبادرات البلدية تجاه المجتمع التي تستمر طوال فصل الصيف.



وأفاد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أنه سيتم خلال هذه المبادرة توزيع أكثر من 8000 عبوة ماء، وقد انطلقت من صناعية الخليج بالثقبة بتوزيع عبوات مياه الشرب الباردة والمظلات على العمال الذين يعملون في الورش والمنشآت، لتخفيف الجو الحار عنهم خلال موسم الصيف، كما سيتم توزيع عبوات المياه في سوق المواشي والمسلخ، وفي الشوارع ومواقع الإنشاءات.

وأكد الزايدي، سعي البلدية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإنهاك الحراري، وتشجيع مشاركة المجتمع في توفير عبوات مياه الشرب الباردة للجميع، لارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى استمرار البلدية في إقامة مثل هذه المبادرات لما لها من أثر على المجتمع في الوقت الذي ترحب فيه بجميع الأنشطة والآراء لدعم مثل تلك المبادرات.