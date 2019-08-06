المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع ملزمة بتقديم إقرار شهري قبل 10 أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم الإقرار الضريبي عن يوليو قبل نهاية يوم 10 أغسطس الحالي عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتخضع المنشآت غير المقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع عن أي مبلغ تحصل عليه من أي مصدر في المملكة سواء كانت تتعامل مع منشآت حكومية أو غير حكومية أو شبه حكومية، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن من يقدم إقرار ضريبة الاستقطاع هي المنشأة المقيمة في السعودية، وذلك عبر حسابها في موقع الهيئة الالكتروني.

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كما أكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع خلال المدة المحددة هي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل تأخير ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق.

ضريبة الاستقطاع:

تعرف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة من الدخل الذي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في السعودية، وتقدم خدمات داخل السعودية وتحقق مصادر دخل. ووفقا للائحة نظام ضريبة الدخل تخضع المنشآت غير المقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع عن أي مبلغ تحصل عليه من أي مصدر في المملكة وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ.

عقوبة عدم سداد الضريبة:

إضافة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل تأخير ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق