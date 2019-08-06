خط ساخن لإنقاذ مصابي جلطات القلب والدماغ في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

فعلت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة للعام الخامس على التوالي الخط الساخن لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة التي تمكن الأطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدسة ومستشفيات العاصمة المقدسة من علاج هذه الحالات بالمدينة الطبية وتنسيق تحويل ما تستدعي النقل بأسرع الطرق.

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وخصصت المدينة الطبية أرقاما للتواصل المباشر والسريع على مدار الساعة خلال فترة الحج وتوزيعها على مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة من خلال خط ساخن مباشر لخدمات صحة القلب وخط هاتفي بديل في حال انشغال الخط السابق لتوفير الخدمات والتدخل في أسرع وقت ممكن من حدوث الجلطات، إضافة لرقم مباشر لمندوب التنسيق الطبي.

ويعد الوقت العامل الأهم بين العوامل التي تحدد مدى الاستجابة لعلاجات الجلطات القلبية الدماغية مما يعزز أهمية توفر الخبرات اللازمة على مدار الساعة عبر الخط الساخن للاستشارة وإرسال المريض في أسرع وقت ممكن خلال موسم الحج.

ويهدف هذا الخط إلى اختصار الوقت في نقل الحالات وتقديم خدمات طبية على أعلى المستويات، تحقق التطلعات وتسهم في خدمة ضيوف الرحمن.