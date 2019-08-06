617 مخالفة في مساكن الحجاج بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة رصدت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة 617 ملاحظة على مساكن الحجاج أثناء وجود ضيوف الرحمن فيها، وذلك أثناء جولات الفرق الميدانية التابعة لها على 1250 مبنى مخصصا لإسكان الحجاج. Advertisements وعلمت «مكة» أن المخالفات التي تم رصدها جرت معالجة أغلبها هذه أثناء وجود الفرق الميدانية في المباني المخالفة. وبدأت مهام الفرق الميدانية في اللجنة في غرة ذي القعدة وتستمر حتى نهاية ذي الحجة، وذلك بدعم الجهات ذات العضوية في اللجنة (أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني ووزارة الحج والشرطة)، من خلال الكوادر البشرية والآليات اللازمة لعمل اللجنة لمتابعة مساكن الحجاج المصرحة، وضمان استمرار الاشتراطات وعدم الإخلال بها، بهدف سلامة الحجاج ومساكنهم. المخالفات المرصودة: عطل في شبكة الإنذار

تدن في مستوى النظافة

عطل المصعد

إغلاق أبواب الطوارئ



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