210 أبواب لخدمة الحجاج بالحرم المكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الأبواب والسلالم خلال موسم الحج بالمسجد الحرام البالغ عددها 210 أبواب و28 سلما كهربائيا و38 مدخلا مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة، وسبعة مداخل مخصصة لدخول النساء، وسبعة جسور، وسبع عبارات، والمدخل المخصص لدخول الجنائز.

وتعمل إدارة الأبواب بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة على تحويل مسارات الحجاج والمعتمرين والزوار، إضافة إلى تخصيص بعض الأبواب للخروج فقط، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

وخصصت علامات على الأبواب عبارة عن إشارات، فإذا كانت الإشارة خضراء يدخل المصلون والمعتمرون من بعض الأبواب، وفي حال كانت الإشارة حمراء تعني لا يوجد مكان، إضافة إلى اللوحات الإرشادية بشكل دائم فوق الأبواب، كما تم وضع قائمة من الأشياء التي يفضل عدم إدخالها ويعمل على تنفيذها العاملون للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة.