تهيئة مستشفيات ومراكز إسعافية في مكة والمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

بلغ عدد القوى العاملة في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية لضيوف الرحمن هذا الموسم 30,908 أفراد، منهم 8685 امرأة من منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر والهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلا عن القوى العاملة التي تقدم الخدمات الصحية من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية، فيما هيئت 16 مستشفى داخل مكة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى 125 مركزا مجهزا بكل الإمكانات الصحية والطبية والإسعافية، إضافة إلى 68 فرقة ميدانية في المشاعر وداخل مكة وخارجها، طبقا لما أعلنته أمس الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت أن هيئة الهلال الأحمر خصصت 132 مركزا إسعافيا دائما وموقتا، وفرقا إسعافية في نطاقات مكة، إضافة إلى الفرق الطبية والإسعافية بالمشاعر المقدسة لتقديم الخدمات للحجاج.

وبينت أن خدمات الحجاج الصحية والعلاجية والوقائية والإسعافية تقدم كخدمات صحية متخصصة مجانية تتولاها الصحة عبر طواقم متخصصة من الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والفنيين، والإداريين، وتشمل الخدمات عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، والمناظير الهضمية، إضافة إلى عمليات الولادة.

من تجهيزات الهلال الأحمر:

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370 سيارة إسعاف

20 دراجة

2811 شخصا للفرق الإسعافية

1141 فريقا طبيا ميدانيا

طاقم الهيئة العامة للغذاء والدواء

300 موظف يراقبون الأغذية والأدوية