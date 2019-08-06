8 حضانات موسمية لأطفال الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

خصصت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة 8 حضانات وروضات موسمية لأطفال حجاج بيت الله الحرام بالداخل والخارج، ممثلة في حضانة الإنجاز بالعزيزية، وحضانة بيتي مسكني بالعزيزية، وروضة ضي المضيئة بالعوالي، وروضة البرهان بحي الشوقية، وحضانة أزهار القصر بالتخصصي، وروضة غراس الإبداع بالشرائع، وروضة جيل الطفولة في العدل.

وأوضح مدير إدارة التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي أن مبادرة الحضانات والروضات الموسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين إدارته ووزارة الحج والعمرة لحملات حجاج الداخل وتقديم الرعاية لأطفال الحجاج وتقديم خدمات نوعية متميزة وتقديم حضانات وروضات موسمية ومؤسسات تربوية، مكملة لدور الأسرة، تعنى برعاية وتربية الأطفال والحفاظ على أمنهم وسلامتهم خلال أداء أهالي الأطفال شعائر الحج والعمرة مع تقديم برنامج تربوي وصحي.

عن الروضات الموسمية: