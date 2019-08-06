السعودية | طائر موطنه جنوب السعودية.. ماذا تعرف عن العقعق العسيري؟

شكرا لقرائتكم طائر موطنه جنوب السعودية.. ماذا تعرف عن العقعق العسيري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح طائر (العقعق العسيري) مهدداً بالانقراض فلا يتجاوز عدده 100 زوج في السعودية لذا أعلنت أرامكو دعمها لمشروع بحثي يهدف إلى حماية الطائر بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومعهد "سميثسونيان، للمحافظة على توازن النظام البيئي الطبيعي وسلامته في المملكة.

وتشتهر جبال عسير، موطن العقعق العسيري، بأنها منطقة فريدة وذات أهمية عالمية للمحافظة على التنوع الحيوي. وتُعد المملكة إحدى الدول الأساسية الواقعة على واحد من أطول المسارات لرحلات الطيور المهاجرة في العالم حيث تتجمع بها أعداد كبيرة من الطيور من أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويبلغ وزن طائر العقعق العسيري 240 غرامًا، وطوله 46 سم.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال مدير إدارة حماية البيئة في أرامكو السعودية، عمر عبدالحميد: "بدأ المشروع بدراسة بحثية استمرت 12 شهرًا لحصر أعداد العقعق العسيري وكثافتها، واستخدامها لبيئتها الطبيعية وتوزعها".

العقعق العسيري

وأضاف: "ندرك أهمية المحافظة على التنوع الإحيائي للبيئات التي نعمل فيها، ما دفعنا للعمل مع معهد سميثسونيان والهيئة السعودية للحياة الفطرية لإعادة أعداد طائر العقعق العسيري إلى معدلاتها الطبيعية، وحمايتها من الانقراض. وهذا الطائر هو الوحيد الذي يتخذ من المملكة دون غيرها موطنًا له، وقد تناقصت أعداده، مؤخرًا، حتى إنها لم تعُد تتجاوز 100 زوج متكاثر".

Advertisements

وأكد عبدالحميد، أن هنالك معلومات علمية شحيحة حول العقعق العسيري. وقد بدأ الفريق العلمي المشترك بحثيًا مطلع شهر مايو عام 2018م الكشف عن أسباب تناقص أعداد العقعق العسيري على نحو يُنذر بالخطر، مضيفًا أنه تم تثبيت جهاز تتبُع متطور على عدد من هذه الطيور فيما يمثل الخطوة الأولى على طريق معرفة سلوك العقعق العسيري والأماكن التي يعيش فيها وطرق ترحاله.

بماذا يتميز العقعق؟

يُعرف هذا الطائر، متوسط الحجم، بذكائه العالي ويُطلَق عليه محليًا اسم العقعق تعبيرًا عن الأصوات البديعة التي يصدرها.

ويزدان ريش العقعق العسيري بلونيه الأسود الداكن والأبيض، وكذلك ريش مصطبغ باللون الفيروزي الأخاذ، وعُشه عبارة عن قبة ضخمة، وعادة ما يبنيه على ارتفاع يتراوح ما بين 4-7 أمتار على شجرة من أشجار العرعر أو الأكاسيا.

ومن خلال تتبُع تحركات العقعق العسيري، سوف يتسنى للباحثين التوصل إلى فهمٍ أفضل للعوامل المسببة لتناقص أعداد هذا الطائر والحد من تأثيرها، وعلى ضوء النتائج التي تنتهي إليها الدراسة الأولية على مدى اثني عشر شهرًا، يتطلع فريق البحث إلى وضع خطة للمحافظة على هذا الطائر لضمان بقاء أعداد كبيرة منه على المدى الطويل.