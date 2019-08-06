، تعرف على أبرز 5 تطبيقات ذكية تساعد على تيسير أداء المناسك للحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينها "ترجمان" الذي يترجم اللوحات الإرشادية لغير المتحدثين بالعربية

استعرض الخبير التقني عبداللطيف علاء الدين أبرز التطبيقات على الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية والتي تساعد الحجاج على أداء الفريضة وتم توظيفها لخدمتهم وتيسير أداء المناسك.

وتفصيلاً، كشف "علاء الدين" عن أبرز تلك التطبيقات خلال حديثه اليوم لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناةmbc ومن ضمنها تطبيق "ترجمان" الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة هاكاثون الحج العام الماضي، يقوم بترجمة اللوحات الإرشادية وهو مخصص لغير المتحدثين باللغة العربية، ويعمل من خلال مسح ضوئي للعلامات الإرشادية دون حاجة للإنترنت.

وثانياً تطبيق "قراءة أساور الحجاج"، وهو مقدم من وزارة الحج والعمرة ويتيح مساعدة الحجاج التائهين ويوفر معلومات عن الجهات المسؤولة عن خدمتهم.

وأضاف: إن التطبيق الثالث هو "المقصد" الذي يحدد للحجاج مواقعهم بدقة ويعرفهم الطريق إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه دون حاجة إلى إنترنت.

وقال إن التطبيق الرابع هو "مناسكنا" الذي يشبه خرائط أبل وجوجل ويحتوي على العديد من الخدمات مثل معرفة أحوال الطقس وتحويل العملات ومعرفة مواعيد الازدحام واستقبال الرسائل التفاعلية من الجهات ومعرفة مواقيت الصلاة، ويتضمن بسبع لغات الأرقام المهمة التي قد يحتاجها الحاج خلال رحلته كأرقام الطوارئ إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة.

والتطبيق الخامس هو "الحج الملاحي" الذي قامت مؤسسة البريد السعودي بإنشائه ويتضمن خرائط المعلومات الخاصة بالمباني ومخيمات المشاعر المقدسة والطرق والأحياء وحدود المشاعر.