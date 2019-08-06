، آخر أخبار التقدم العلمي.. تجربة ناجحة لإطلاق السيارة الطائرة بلا قائد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمثل حلاً لمشكلة الازدحام المروري في المستقبل

كشفت آخر تقارير التقدم العلمي قيام اليابان بإطلاق تجربة ناجحة للسيارة الطائرة بلا قائد، قد تمثل حلاً لمشكلة الازدحام المروري في المستقبل.

ووفق ما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلاً عن وكالة "فرانس برس"، تمثل الطائرة الجديدة التي صممتها شركة "إن إي سي كورب"، أحدث حلقة في السباق العالمي نحو إطلاق مركبات ذاتية القيادة، والذي تشارك فيه شركات مثل "أوبر" و"بوينغ".

وقد حلقت الطائرة لارتفاع بلغ 10 أقدام ولمدة دقيقة واحدة وهي مزودة بأربعة مراوح وتقلع عمودياً، ولا تحتاج إلى مدرج للطيران، كما أنها أكبر قليلاً من نظيراتها التي اختُرعت في السنوات الماضية.

كما أنه ومن ضمن مزايا السيارة الطائرة اليابانية أنها أكثر هدوءاً من غيرها، وأرخص من طائرات منافسة مثل المروحيات، وتتميز بسهولة في التنقل.