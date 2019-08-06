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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت خدمة القطار الخفيف في لندن، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح محطة كنارى وورف بالكامل، وذلك بعد زوال الأسباب الأمنية، وفق "سبوتنيك".
وكانت خدمة القطار الخفيف في لندن قد أعلنت قبل قليل، عن وقف الخدمة وإغلاق محطة كنارى وورف بسبب تحذير أمني.
تحذير أمني أغلقها.. إعادة فتح محطة قطارات "كنارى وورف" بلندنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-06
أعلنت خدمة القطار الخفيف في لندن، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح محطة كنارى وورف بالكامل، وذلك بعد زوال الأسباب الأمنية، وفق "سبوتنيك".
وكانت خدمة القطار الخفيف في لندن قد أعلنت قبل قليل، عن وقف الخدمة وإغلاق محطة كنارى وورف بسبب تحذير أمني.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:00 PM
أعلنت خدمة القطار الخفيف في لندن، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح محطة كنارى وورف بالكامل، وذلك بعد زوال الأسباب الأمنية، وفق "سبوتنيك".
وكانت خدمة القطار الخفيف في لندن قد أعلنت قبل قليل، عن وقف الخدمة وإغلاق محطة كنارى وورف بسبب تحذير أمني.
، تحذير أمني أغلقها.. إعادة فتح محطة قطارات "كنارى وورف" بلندن ،
المصدر : الخليج 365
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