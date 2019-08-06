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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: ماجد البقمي: توافدت جماهير فريقي الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحضور ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي ستجمعهما اليوم.
واكتظت الساحات المحيطة بالملعب بالجماهير قبل أن تفتح المدرجات في الرابعة عصراً.
ورصدت "الخليج 365" الحضور الجماهيري الذي اشتمل على العائلات وسط تحديات جماهيرية بين الطرفين.
بالصور.. الجماهير تحتشد لحضور "الكلاسيكو الآسيوي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-06
تصوير: ماجد البقمي: توافدت جماهير فريقي الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحضور ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي ستجمعهما اليوم.
واكتظت الساحات المحيطة بالملعب بالجماهير قبل أن تفتح المدرجات في الرابعة عصراً.
ورصدت "الخليج 365" الحضور الجماهيري الذي اشتمل على العائلات وسط تحديات جماهيرية بين الطرفين.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
07:31 PM
تصوير: ماجد البقمي: توافدت جماهير فريقي الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحضور ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي ستجمعهما اليوم.
واكتظت الساحات المحيطة بالملعب بالجماهير قبل أن تفتح المدرجات في الرابعة عصراً.
ورصدت "الخليج 365" الحضور الجماهيري الذي اشتمل على العائلات وسط تحديات جماهيرية بين الطرفين.
، بالصور.. الجماهير تحتشد لحضور "الكلاسيكو الآسيوي" ،
المصدر : الخليج 365
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