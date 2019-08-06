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قامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال الشهر الماضي؛ بحملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية على أكثر من ٥ ملايين متر مربع، في كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحملة تأتي في إطار الحملات التي تقوم بها الأمانة وبلدياتها التابعة لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة تقوم بجولات مستمرّة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية.
وأضاف الدكتور الحميدي أنه في حال رصد أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية؛ تتم إزالتها بشكل فوري تطبيقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن وتعاميم إمارة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تنص على سرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية، مع تطبيق الأنظمة بحق المعتدين.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 08:14 PM
ضمن إطار جهودها لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة
قامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال الشهر الماضي؛ بحملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية على أكثر من ٥ ملايين متر مربع، في كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحملة تأتي في إطار الحملات التي تقوم بها الأمانة وبلدياتها التابعة لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة تقوم بجولات مستمرّة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية.
وأضاف الدكتور الحميدي أنه في حال رصد أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية؛ تتم إزالتها بشكل فوري تطبيقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن وتعاميم إمارة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تنص على سرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية، مع تطبيق الأنظمة بحق المعتدين.
، حملة موسّعة لأمانة عسير تزيل تعديات على أكثر من ٥ ملايين متر مربع ،
المصدر : الخليج 365
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