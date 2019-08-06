، ترصدها عدسة "الخليج 365".. أمطار الخير والبركة تنعش أرض جازان جبلًا وسهلًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشواطئ عجّت بالمتنزهين والمياه احتجزت الكثير من المركبات

عاشت منطقة جازان، اليوم، وسط أمطار استمرت عدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، في حين احتُجزت الكثير من المركبات في المياه التي خلفتها الأمطار في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية.

وبدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمواطنين توخي الحذر والحيطة أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة.

كما حذّرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.

وأشارت المديرية إلى أن جميع فرق الدفاع المدني في أتمّ الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.

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